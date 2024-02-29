Стало відомо місце дислокації ще одного російського літака А-50 (супутникові знімки)

Супутникові знімки зафіксували місце дислокації ще одного літака А-50, який російські війська використовують для розвідки у війні проти України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Схеми".
Супутникові знімки Planet Labs за 29 лютого свідчать про те, що літак стоїть у російському місті Таганрог, а саме в аеропорту "Таганрог-Південний". Він розташований усього у 130 км від лінії бойових дій у Донецькій області.
знімок за 29 лютого
Також літак цього типу потрапляв на знімки на території летовища у вересні 2023 року та 15 лютого 2024-го.
При цьому на знімку 28 лютого в аеропорту його не було, що може свідчити про використання цього літака.
знімок за 28 лютого
Нагадаємо, 23 лютого над Азовським морем українські військові було збили російський літак А-50. Це - другий А-50, який ЗСУ знищили з початку війни.
У розвідці повідомили, що А-50У - нова модернізована версія літака, а його вартість становить близько 350 млн доларів.
Президент Володимир Зеленський зі свого боку натякнув, що А-50 збили українською зброєю.
Літак використовували для далекого радіолокаційного виявлення, управління та наведення для ударів по Україні ракетами зі стратегічної авіації.
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