Стало відомо місце дислокації ще одного російського літака А-50 (супутникові знімки)

Супутникові знімки Planet Labs за 29 лютого свідчать про те, що літак стоїть у російському місті Таганрог, а саме в аеропорту "Таганрог-Південний". Він розташований усього у 130 км від лінії бойових дій у Донецькій області.

знімок за 29 лютого

Також літак цього типу потрапляв на знімки на території летовища у вересні 2023 року та 15 лютого 2024-го.

При цьому на знімку 28 лютого в аеропорту його не було, що може свідчити про використання цього літака.

знімок за 28 лютого

Знищення російського літака А-50

Нагадаємо, 23 лютого над Азовським морем українські військові було збили російський літак А-50. Це - другий А-50, який ЗСУ знищили з початку війни.

У розвідці повідомили, що А-50У - нова модернізована версія літака, а його вартість становить близько 350 млн доларів.

Президент Володимир Зеленський зі свого боку натякнув, що А-50 збили українською зброєю.

Літак використовували для далекого радіолокаційного виявлення, управління та наведення для ударів по Україні ракетами зі стратегічної авіації.