Стало відомо, куди спецпредставник Китаю поїде після візиту до України

Спеціальний представник уряду Китаю в євразійських справах Лі Хуей після поїздки до України відвідає Варшаву. Це станеться після його дводенного візиту в Києві.

Про це повідомив речник МЗС Польщі Лукаш Ясіна, передає РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Як інформує видання, цю інформацію підтвердив речник міністерства закордонних справ Польщі Лукаш Ясіна.

"Так і буде", - сказав він, підтверджуючи попередні повідомлення польських ЗМІ.

Також Ясіна додав, що спецпредставник Китаю зустрінеться із заступником міністра закордонних справ Польщі у Варшаві.

Нагадаємо, що сьогодні, 16 травня, до Києва прибуде спецпредставник Китаю Лі Хуей. Це перший високопосадовець КНР, який відвідає Україну від початку повномасштабної війни. У рамках турне для "сприяння мирним переговорам" він також вирушить до РФ та країн Європи.

Що цікаво, саме в день анонсованого візиту спецпредставника Китаю в Київ відбулася чергова масована ракетна атака росіян. У Офісі президента відреагували на нічну ракетну атаку по Україні та заявили, що росіяни таким чином "привітали" спецпредставника Китаю.

Все, що відомо про китайського дипломата та мету його візиту - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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