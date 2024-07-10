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Стало відомо, куди перемістять частину відділень "Охматдиту" після обстрілу

Київ, Середа 10 липня 2024 20:10
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Стало відомо, куди перемістять частину відділень "Охматдиту" після обстрілу Фото: голова МОЗ Віктор Ляшко та прем'єр України Денис Шмигаль (t.me/Denys_Smyhal)
Автор: Іван Носальський

Частину відділень дитячої лікарні "Охматдит", по якій 8 липня вдарили росіяни, хочуть перемістити до інших лікарень в Києві.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля у Telegram.

Прем'єр нагадав, що після обстрілу "Охматдиту" дітей-пацієнтів перевели до різних лікарень Києва. Але для дітей з "Охматдиту" важливо, щоб лікування продовжували їхні лікарі.

Тому, за словами Шмигаля, він відвідав з міністром охорони здоров'я Віктором Ляшком локації, куди хочуть перемістити частину відділень "Охматдиту".

"Згідно з дорученням уряду, це Київські обласні клінічні лікарні №1 та №2. Наразі йде процес переміщення обладнання. Важливо, щоб у нових місцях були забезпечені необхідні умови для перебування та лікування дітей", - наголосив прем'єр.

Він зазначив, що відвідав з Ляшком та Центр дитячої кардіології та кардіохірургії МОЗ і Національний інститут раку, які тимчасово прийняли частину пацієнтів.

"Всі зазначені медичні установи виділили найкращі приміщення та обладнання для маленьких пацієнтів", - додав Шмигаль.

Обстріл "Охматдиту"

Нагадаємо, 8 липня Україна вкотре перебувала під масованим ударом росіян. Частина ракет летіла на Київ, одна з них вдарила по дитячій лікарні "Охматдит".

Внаслідок атаки відомо про кількох загиблих. Зокрема, сьогодні, 10 липня, стало відомо про першу померлу дитину, яка знаходилася в реанімації під час обстрілу.

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