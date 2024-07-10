Стало известно, куда переместят часть отделений "Охматдета" после обстрела

Часть отделений детской больницы "Охматдет", по которой 8 июля ударили россияне, хотят переместить в другие больницы в Киеве.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля в Telegram .

Премьер напомнил, что после обстрела "Охматдета" детей-пациентов перевели в разные больницы Киева. Но для детей из "Охматдета" важно, чтобы лечение продолжали их врачи.

Поэтому, по словам Шмыгаля, он посетил с министром здравоохранения Виктором Ляшко локации, куда хотят переместить часть отделений "Охматдета".

"Согласно поручению правительства, это Киевские областные клинические больницы №1 и №2. В настоящее время идет процесс перемещения оборудования. Важно, чтобы в новых местах были обеспечены необходимые условия для пребывания и лечения детей", - подчеркнул премьер.

Он отметил, что посетил с Ляшко и Центр детской кардиологии и кардиохирургии Минздрава и Национальный институт рака, которые временно приняли часть пациентов.

"Все указанные медицинские учреждения выделили лучшие помещения и оборудование для маленьких пациентов", - добавил Шмыгаль.