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Стало известно, куда переместят часть отделений "Охматдета" после обстрела

Киев, Среда 10 июля 2024 20:10
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Стало известно, куда переместят часть отделений "Охматдета" после обстрела Фото: глава Минздрава Виктор Ляшко и премьер Украины Денис Шмыгаль (t.me/Denys_Smyhal)
Автор: Иван Носальский

Часть отделений детской больницы "Охматдет", по которой 8 июля ударили россияне, хотят переместить в другие больницы в Киеве.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля в Telegram.

Премьер напомнил, что после обстрела "Охматдета" детей-пациентов перевели в разные больницы Киева. Но для детей из "Охматдета" важно, чтобы лечение продолжали их врачи.

Поэтому, по словам Шмыгаля, он посетил с министром здравоохранения Виктором Ляшко локации, куда хотят переместить часть отделений "Охматдета".

"Согласно поручению правительства, это Киевские областные клинические больницы №1 и №2. В настоящее время идет процесс перемещения оборудования. Важно, чтобы в новых местах были обеспечены необходимые условия для пребывания и лечения детей", - подчеркнул премьер.

Он отметил, что посетил с Ляшко и Центр детской кардиологии и кардиохирургии Минздрава и Национальный институт рака, которые временно приняли часть пациентов.

"Все указанные медицинские учреждения выделили лучшие помещения и оборудование для маленьких пациентов", - добавил Шмыгаль.

Обстрел "Охматдета"

Напомним, 8 июля Украина в очередной раз находилась под массированным ударом россиян. Часть ракет летела на Киев, одна из них ударила по детской больнице "Охматдет".

В результате атаки известно о нескольких погибших. В частности, сегодня, 10 июля, стало известно о первом умершем ребенке, который находился в реанимации во время обстрела.

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