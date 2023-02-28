Стало відомо, якою буде ситуація зі світлом в останній день зими

Фото: Стало відомо, якою буде ситуація зі світлом 28 лютого (Віталій Носач, РБК-Україна)

В останній день зими, 28 лютого, в Україні на споживання електроенергії обмежень не надавали.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДТЕК.