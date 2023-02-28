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Стало відомо, якою буде ситуація зі світлом в останній день зими

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Вівторок 28 лютого 2023 06:13
Стало відомо, якою буде ситуація зі світлом в останній день зими Фото: Стало відомо, якою буде ситуація зі світлом 28 лютого (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олег Васьків

В останній день зими, 28 лютого, в Україні на споживання електроенергії обмежень не надавали.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДТЕК.

"Це дозволяє не відключати світло у Києві, Київській, Одеській та Дніпропетровській областях, - вказали у компанії.

Однак зазначили, що внаслідок пошкодження мереж "Укренерго" в деяких енерговузлах можливі відключення за графіком, якщо буде зростати споживання електроенергії.

Нагадаємо, українці вже два тижні живуть без відключень світла. Наразі ситуація в країні дозволяє не вимикати електроенергію.

До слова, президент Володимир Зеленський заявив, що енергетики змогли досягти хороших результатів зі світлом.

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Укренерго Електроенергія
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