Стало відомо, якою буде ситуація зі світлом в останній день зими
В останній день зими, 28 лютого, в Україні на споживання електроенергії обмежень не надавали.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДТЕК.
"Це дозволяє не відключати світло у Києві, Київській, Одеській та Дніпропетровській областях, - вказали у компанії.
Однак зазначили, що внаслідок пошкодження мереж "Укренерго" в деяких енерговузлах можливі відключення за графіком, якщо буде зростати споживання електроенергії.
Нагадаємо, українці вже два тижні живуть без відключень світла. Наразі ситуація в країні дозволяє не вимикати електроенергію.
До слова, президент Володимир Зеленський заявив, що енергетики змогли досягти хороших результатів зі світлом.
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