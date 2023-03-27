Стало відомо, коли у Запоріжжі завершиться опалювальний сезон

Сьогодні, 27 березня, у Запоріжжі стартують необхідні підготовчі роботи, які триватимуть до 31 березня. Після їх завершення, тобто цієї п'ятниці, опалення в місті буде відключено.

"Рішення про завершення опалювального сезону прийнято відповідно до чинного законодавства та чинних нормативних актів. Концерну "Міські теплові мережі" та іншим теплопостачальним підприємствам, організаціям доручено виконати відключення споживачів теплової енергії у встановлений термін", - йдеться у повідомленні. Також секретар Запорізької міської ради зазначив, що керуючі компанії, ОСББ, ЖБК та інші балансоутримувачі житлових будинків, будівель повинні при відключенні опалення здійснити відключення внутрішньобудинкових систем опалення, залишивши їх при цьому заповненими водою.

Зазначимо, опалювальний сезон в Україні довоєнний час завершувався в середині квітня. Одним з головних критеріїв для відключення опалення вважалася норма +8 градусів на вулиці не менше трьох днів поспіль. Однак цього року влада прийняла рішення завершити опалювальний сезон раніше.

Нагадаємо, раніше ми писали, коли в українських містах завершиться опалювальний сезон.