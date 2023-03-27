Стало известно, когда в Запорожье закончится отопительный сезон

Сегодня, 27 марта, в Запорожье стартуют необходимые подготовительные работы, которые продлятся до 31 марта. После их завершения, то есть в эту пятницу, отопление в городе будет отключено.

"Решение о завершении отопительного сезона принято в соответствии с действующим законодательством и существующими нормативными актами. Концерна "Городские тепловые сети" и другим теплоснабжающим предприятиям, организациям поручено выполнить отключение потребителей тепловой энергии в установленный срок", - говорится в сообщении. Также секретарь Запорожского городского совета отметил, что управляющие компании, ОСМД, ЖСК и другие балансодержатели жилых домов, зданий должны при отключении отопления произвести отключение внутридомовых систем отопления, оставив их при этом заполненными водой.

Отметим, отопительный сезон в Украине в довоенное время завершался в середине апреля. Одним из главных критериев для отключения отопления считалась норма в +8 градусов на улице не менее трех дней подряд. Однако в этом году власти приняли решение завершить отопительный сезон раньше.

Напомним, ранее мы писали, когда в украинских городах закончится отопительный сезон.