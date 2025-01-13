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Стало відомо, коли Volkswagen зніме з виробництва єдиний кабріолет у модельній лінійці

Понеділок 13 січня 2025 12:59
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Стало відомо, коли Volkswagen зніме з виробництва єдиний кабріолет у модельній лінійці Фото: Volkswagen зніме з виробництва єдиний кабріолет у модельній лінійці (volkswagen-newsroom.com)
Автор: Константин Широкун

Стало відомо, що Volkswagen попрощається з останнім кабріолетом у модельній лінійці, життєвий цикл кросовера T-Roc з м'яким дахом завершиться у середині 2027 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Motor1.

Продовжити складання T-Roc Cabriolet вдалося через солідний попит: модель залишається одним із бестселерів сегменту. При цьому експерти зазначали, що модель можуть зняти з виробництва раніше, адже концерн Volkswagen позбавляється неприбуткових моделей.

Так, минулого літа від кабріолетів і купе відмовилася Audi, а тепер зворотний відлік запущений для "відкритого" T-Roc. Спочатку компактний кросовер планували прибрати з ринку в 2025 році, адже восьмирічний життєвий цикл моделі добігає кінця. Проте сімейство T-Roc тримається у лідерах європейського ринку, тож виробництво продовжили.

Цікаво, що кабріолет T-Roc випускають на заводі в Оснабрюку, тобто на майданчику, який щойно завершив складання універсалів Arteon. Продовження випуску нішевого кросовера дозволило тимчасово зберегти робочі місця, хоча довгострокова тенденція очевидна: автогігант звільняє співробітників і переносить конвеєри в країни, що розвиваються.

У 2023 році кабріолет Volkswagen T-Roc несподівано став бестселером класу, випередивши Mazda MX-5 Miata та Alpine A110. І хоча до цільових показників 20 тисяч машин на рік модель не дотягується, продажі потенційної заміни у вигляді електромобілів ще гірші.

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