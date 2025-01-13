ua en ru
Пн, 13 января News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Ближний восток Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

Стало известно, когда Volkswagen снимет с производства единственный кабриолет в модельной линейке

Понедельник 13 января 2025 12:59
UA EN RU
Стало известно, когда Volkswagen снимет с производства единственный кабриолет в модельной линейке Фото: Volkswagen снимет с производства единственный кабриолет в модельной линейке (volkswagen-newsroom.com)
Автор: Константин Широкун

Стало известно, что Volkswagen попрощается с последним кабриолетом в модельной линейке, жизненный цикл кроссовера T-Roc с мягкой крышей завершится в середине 2027 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Motor1.

Продолжить сборку T-Roc Cabriolet удалось из-за солидного спроса: модель остается одним из бестселлеров сегмента. При этом эксперты отмечали, что модель могут снять с производства раньше, ведь концерн Volkswagen избавляется от неприбыльных моделей.

Так, прошлым летом от кабриолетов и купе отказалась Audi, а теперь обратный отсчет запущен для "открытого" T-Roc. Изначально компактный кроссовер планировали убрать с рынка в 2025 году, ведь восьмилетний жизненный цикл модели подходит к концу. Однако семейство T-Roc держится в лидерах европейского рынка, поэтому производство продолжили.

Интересно, что кабриолет T-Roc выпускают на заводе в Оснабрюке, то есть на площадке, которая только что завершила сборку универсалов Arteon. Продолжение выпуска нишевого кроссовера позволило временно сохранить рабочие места, хотя долгосрочная тенденция очевидна: автогигант увольняет сотрудников и переносит конвейеры в развивающиеся страны.

В 2023 году кабриолет Volkswagen T-Roc неожиданно стал бестселлером класса, опередив Mazda MX-5 Miata и Alpine A110. И хотя до целевых показателей 20 тысяч машин в год модель не дотягивает, продажи потенциальной замены в виде электромобилей еще хуже.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Volkswagen Автомобильный рынок
NEWS
Трамп и его команда. Кто станет ключевыми фигурами в администрации нового президента США
Трамп и его команда. Кто станет ключевыми фигурами в администрации нового президента США
DAILY
"На секунду подумал, что меня убило". Медик "Клаус" о штурмах, ранениях и "идеальной" эвакуации
Анастасия Рокитнакорреспондент РБК-Украина "На секунду подумал, что меня убило". Медик "Клаус" о штурмах, ранениях и "идеальной" эвакуации