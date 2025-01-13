Стало известно, когда Volkswagen снимет с производства единственный кабриолет в модельной линейке

Стало известно, что Volkswagen попрощается с последним кабриолетом в модельной линейке, жизненный цикл кроссовера T-Roc с мягкой крышей завершится в середине 2027 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Motor1 .

Продолжить сборку T-Roc Cabriolet удалось из-за солидного спроса: модель остается одним из бестселлеров сегмента. При этом эксперты отмечали, что модель могут снять с производства раньше, ведь концерн Volkswagen избавляется от неприбыльных моделей.

Так, прошлым летом от кабриолетов и купе отказалась Audi, а теперь обратный отсчет запущен для "открытого" T-Roc. Изначально компактный кроссовер планировали убрать с рынка в 2025 году, ведь восьмилетний жизненный цикл модели подходит к концу. Однако семейство T-Roc держится в лидерах европейского рынка, поэтому производство продолжили.

Интересно, что кабриолет T-Roc выпускают на заводе в Оснабрюке, то есть на площадке, которая только что завершила сборку универсалов Arteon. Продолжение выпуска нишевого кроссовера позволило временно сохранить рабочие места, хотя долгосрочная тенденция очевидна: автогигант увольняет сотрудников и переносит конвейеры в развивающиеся страны.

В 2023 году кабриолет Volkswagen T-Roc неожиданно стал бестселлером класса, опередив Mazda MX-5 Miata и Alpine A110. И хотя до целевых показателей 20 тысяч машин в год модель не дотягивает, продажи потенциальной замены в виде электромобилей еще хуже.