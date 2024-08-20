Стало відомо, коли відбудеться наступне засідання "Рамштайну"

"Рамштайн"

Нагадаємо, попередня, 23-тя зустріч у форматі "Рамштайн" відбулася 13 червня у Брюсселі. Пріоритетною темою засідання було посилення протиповітряної оборони України.

Також нещодавно стало відомо, що Аргентина приєдналася до Контактної групи з оборони України у форматі "Рамштайн". Учасниками формату є близько 50 країн.

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