Стало известно, когда состоится следующее заседание "Рамштайна"

"Рамштайн"

Напомним, предыдущая 23-я встреча в формате "Рамштайн" состоялась 13 июня в Брюсселе. Приоритетной темой заседания было усиление противовоздушной обороны Украины.

Также недавно стало известно, что Аргентина присоединилась к Контактной группе по обороне Украины в формате "Рамштайн". Участниками формата являются около 50 стран.

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