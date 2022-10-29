Стало відомо, коли увімкнуть опалення у Кривому Розі

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови міської військової адміністрації Олександра Вілкула.

"З першого листопада у Кривому Розі стартує опалювальний сезон. Тепло поступатиме поступово до житлових будинків, соціальних установ, установ бюджетної сфери. При цьому ми продовжуємо підготовку до, можливо, найважчої за останні 80 років зими", - зазначив він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Львівській області відкриють понад 400 пунктів обігріву, які зможуть одночасно прийняти до 70 тисяч людей. Незважаючи на те, що регіон повністю готовий до опалювального сезону, він готується до критичних ситуацій на тлі ударів по об'єктам критичної інфраструктури.

Зазначимо, опалення у Запоріжжі мають включити 2 листопада.

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