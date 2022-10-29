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Стало известно, когда включат отопление в Кривом Роге

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Кривой Рог, Суббота 29 октября 2022 22:59
Стало известно, когда включат отопление в Кривом Роге Фото: Александр Вилкул (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Александр Мороз

Отопительный сезон в Кривом Роге (Днепропетровская область) начнется с 1 ноября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы городской военной администрации Александра Вилкула.

"С первого ноября в Кривом Роге стартует отопительный сезон. Тепло будет поступать постепенно в жилые дома, социальные учреждения, учреждения бюджетной сферы. При этом мы продолжаем подготовку к, возможно, самой тяжелой за последние 80 лет зиме", - отметил он.

Напомним, ранее сообщалось, что во Львовской области откроют более 400 пунктов обогрева, которые смогут одновременно принять до 70 тысяч человек. Несмотря на то, что регион полностью готов к отопительному сезону, он готовится к критическим ситуациям на фоне ударов по объектам критической инфраструктуры.

Отметим, отопление в Запорожье должны включить 2 ноября.

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Кривой Рог Отопительный сезон
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