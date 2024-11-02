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Стало відомо, коли в Україні з'являться свої крилаті й балістичні ракети

Фото: стало відомо, коли в Україні з'являться свої крилаті й балістичні ракети (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Вже у 2025 році Україна матиме власні ракети. Йдеться про крилаті та балістичні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву директора державного підприємства "Спецтехноекспорт" Олексія Петрова.

"Скажу, що в цьому напрямку рухається і держава, і, нарешті, приватний сектор. І це було розумне рішення зняти монополію на ракетну галузь. Тому я думаю, що свої ракети вже такі, скажімо, крилаті й балістичні, ми матимемо до середини 2025 року", - сказав він.

За словами Петрова, він вже бачив льотні випробування вітчизняних ракет і "результати є".

Виготовлення снарядів в Україні

Директор "Спецтехноекспорту" вважає позитивним і той факт, що в Україні розвивається власне, в тому числі приватне виробництво, зокрема це стосується як боєприпасів радянського стандарту, так і зразка НАТО (155-мм).

"Українські державні компанії намагаються відновити або розширити виробництво боєприпасів і радянського стандарту, на жаль, від якого ми не можемо ще позбутися. Постріл калібру 152-мм, який летить за 30 км, вкрай необхідний, як і 122-мм. Вони в постійному дефіциті, адже у великій кількості використовувалися Силами оборони", - додав Петров.

 

Виробництво ракет в Україні

Ще у серпні 2024 року президент України Володимир Зеленський заявляв, що Україна вперше застосувала нову ракету-дрон "Паляниця". Це зброя українського виробництва.

Наприкінці жовтня голова постійної української делегації в Парламентській Асамблеї НАТО Єгор Чернєв в ефірі телемарафону розповів, що деякі ракети українського виробництва вже пройшли апробування. Але не обійшлося без проблем - є труднощі з комплектуючими, необхідними для них.

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