Стало известно, когда в Украине появятся свои крылатые и баллистические ракеты

"Скажу, что в этом направлении движется и государство, и, наконец, частный сектор. И это было разумное решение снять монополию на ракетную отрасль. Поэтому я думаю, что свои ракеты уже такие, скажем, крылатые и баллистические, у нас будут до середины 2025 года", - сказал он.

По словам Петрова, он уже видел летные испытания отечественных ракет и "результаты есть".

Изготовление снарядов в Украине

Директор "Спецтехноэкспорта" считает положительным и тот факт, что в Украине развивается собственное, в том числе частное производство, в частности это касается как боеприпасов советского стандарта, так и образца НАТО (155-мм).

"Украинские государственные компании пытаются возобновить или расширить производство боеприпасов и советского стандарта, к сожалению, от которого мы не можем еще избавиться. Выстрел калибра 152-мм, летящий за 30 км, крайне необходим, как и 122-мм. Они в постоянном дефиците, ведь в большом количестве использовались Силами обороны", - добавил Петров.