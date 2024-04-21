Стало відомо, коли розпочнеться перший в історії США кримінальний процес над колишнім президентом

Кримінальний процес проти колишнього президента США Дональда Трампа за звинуваченням у спробі підкупу порноакторки Стормі Деніелс за нерозголошення інформації про їхні сексуальні стосунки розпочнеться зі вступних промов у понеділок.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.
У п’ятницю в Нью-Йорку присягу склали 12 присяжних і шестеро заступників.
На початку тижня звучали оцінки, що відбір присяжних може розтягнутися на другий тиждень, але суддя знайшов достатньо кандидатів, які готові служити.
Трамп, чиї адвокати продовжували намагатися затягнути судовий розгляд, поскаржився на швидкість судді Хуана Мерчана, коли той покидав залу суду.
"Суд починається в понеділок, а це задовго до того, як багато хто думав. Суддя хоче, щоб це відбулося якомога швидше. Це з його причин, а не з моїх", – сказав Трамп у коридорі зали суду.
Новими присяжними стали жінка з Іспанії; корінна жителька Нью-Йорка, яка є шанувальницею бойових мистецтв; фахівець за контрактом; жінка, яка працює в швейній компанії і менеджер проектів у будівельній компанії.
Усі 18 присяжних вперше зустрінуться в понеділок вранці, коли має розпочатися судовий процес.
Прокурори звинувачують Трампа у тому, що у 2014 році він через свого адвоката Майкла Коена за 130 000 доларів намагався підкупити порноакторку Стормі Деніелс, аби завадити їй оприлюднити свої заяви про сексуальні стосунки з Трампом. Експрезидент заперечує факт цієї зустрічі.
Згідно з обвинувальним актом, виплати адвокату були помилково зареєстровані як судові гонорари. За даними прокуратури, ці гроші є частиною схеми приховування скандальних історій, які, на думку Трампа, могли зіграти проти нього на виборах 2016 року.
Трамп визнав, що відшкодував кошти Коену, і що це було зроблено для того, аби Деніелс не оприлюднила інформацію про ймовірну зустріч. Але, за його словами, це не пов'язано з передвиборчою кампанією.
Якщо Трампа визнають винним, йому загрожує до чотирьох років в'язниці.
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