Стало известно, когда начнется первый в истории США уголовный процесс над бывшим президентом

Уголовный процесс против бывшего президента США Дональда Трампа по обвинению в попытке подкупа порноактрисы Сторми Дэниелс за неразглашение информации об их сексуальных отношениях начнется со вступительных речей в понедельник.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.
В пятницу в Нью-Йорке присягу приняли 12 присяжных и шесть заместителей.
В начале недели звучали оценки, что отбор присяжных может растянуться на вторую неделю, но судья нашел достаточно кандидатов, готовых служить.
Трамп, чьи адвокаты продолжали пытаться затянуть судебное разбирательство, пожаловался на спешку судьи Хуана Мерчана, когда тот покидал зал суда.
"Суд начинается в понедельник, а это задолго до того, как многие думали. Судья хочет, чтобы это произошло как можно скорее. Это по его причинам, а не по моим", - сказал Трамп в коридоре зала суда.
Новыми присяжными стали женщина из Испании; коренная жительница Нью-Йорка, являющаяся поклонницей боевых искусств; специалист по контракту; женщина, работающая в швейной компании и менеджер проектов в строительной компании.
Все 18 присяжных впервые встретятся в понедельник утром, когда должен начаться судебный процесс.
Прокуроры обвиняют Трампа в том, что в 2014 году он через своего адвоката Майкла Коэна за 130 000 долларов пытался подкупить порноактрису Сторми Дэниелс, чтобы помешать ей обнародовать свои заявления о сексуальных отношениях с Трампом. Экс-президент отрицает факт этой встречи.
Согласно обвинительному акту, выплаты адвокату были ошибочно зарегистрированы как судебные гонорары. По данным прокуратуры, эти деньги являются частью схемы укрывательства скандальных историй, которые, по мнению Трампа, могли сыграть против него на выборах 2016 года.
Трамп признал, что возместил средства Коэну, и что это было сделано для того, чтобы Дэниелс не обнародовала информацию о вероятной встрече. Но, по его словам, это не связано с предвыборной кампанией.
Если Трамп будет признан виновным, ему грозит до четырех лет тюрьмы.
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