Стало известно, когда начнется первый в истории США уголовный процесс над бывшим президентом

В пятницу в Нью-Йорке присягу приняли 12 присяжных и шесть заместителей.

В начале недели звучали оценки, что отбор присяжных может растянуться на вторую неделю, но судья нашел достаточно кандидатов, готовых служить.

Трамп, чьи адвокаты продолжали пытаться затянуть судебное разбирательство, пожаловался на спешку судьи Хуана Мерчана, когда тот покидал зал суда.

"Суд начинается в понедельник, а это задолго до того, как многие думали. Судья хочет, чтобы это произошло как можно скорее. Это по его причинам, а не по моим", - сказал Трамп в коридоре зала суда.

Новыми присяжными стали женщина из Испании; коренная жительница Нью-Йорка, являющаяся поклонницей боевых искусств; специалист по контракту; женщина, работающая в швейной компании и менеджер проектов в строительной компании.

Все 18 присяжных впервые встретятся в понедельник утром, когда должен начаться судебный процесс.

Суть обвинения