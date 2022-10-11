Стало відомо, коли в Росії ухвалили рішення масово обстріляти Україну

Росія почала готувати масовані удари по Україні з 2 жовтня, а остаточне рішення про їх нанесення було прийнято через тиждень, 9 жовтня. Масовані удари безпосередньо пов'язані з призначенням нового командира окупантами в Україні Сергія Суровікіна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву речника ГУР Андрія Юсова в ефірі телемарафона .

"Є точна інформація про старт підготовки ударів з 2 жовтня. Але рішення остаточне було ухвалене 9 числа, і пов'язане воно було з призначенням нового командувача окупаційних військ Сергія Суровікіна, щоб швидко продемонструвати якісь реальні здобутки та провести ІПСО (інформаційно-психологічні спецоперації, - ред.). Тобто не отримати здобутки, а продемонструвати їх", - розповів він.

Як повідомлялося, раніше в українській розвідці розповіли, що російські окупанти планували масовані удари по Україні з початку жовтня.

Пізніше президент РФ Володимир Путін визнав обстріли та пригрозив і далі відповідати "на теракти", маючи на увазі вибух на Кримському мосту.

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