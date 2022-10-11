Стало известно, когда в России было принято решение массово обстрелять Украину

Россия начала готовить массированные удары по Украине со 2 октября, а окончательное решение об их нанесении было принято через неделю, 9 октября. Массированные удары напрямую связаны с назначением нового командующего оккупантами в Украине Сергея Суровикина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление пресс-секретаря ГУР Андрея Юсова в эфире телемарафона .

"Есть точная информация о старте подготовки ударов со 2 октября. Но решение окончательно было принято 9 числа, и связано оно было с назначением нового командующего оккупационными войсками Сергея Суровикина, чтобы быстро продемонстрировать какие-то реальные достижения и провести ИПСО (информационно-психологические спецоперации, - ред.). То есть не получить достижения, а продемонстрировать их", - рассказал он.

Как сообщалось, ранее в украинской разведке рассказали, что российские оккупанты планировали массированные удары по Украине с начала октября.

Позже президент РФ Владимир Путин признал обстрелы и пригрозил и дальше отвечать "на теракты", подразумевая взрыв на Крымском мосту.

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