Стало відомо, коли РФ вирішила припинити транзит суховантажів "зерновим коридором"

Координатор ООН Амір Абдулла "довів до відома турецької та української делегацій центру" повідомлення, що надійшло від делегації Росії про зупинення участі у чорноморській зерновій ініціативі.

За даними координаційного центру, у суботу коридором безнапасно пройшли дев'ять суден.

Нагадаємо, сьогодні російська сторона заявила, що виходить із зернової угоди після нібито української атаки на Чорноморський флот у Севастополі. Докладніше - у матеріалі РБК-Україна.

Попри це Україна не збирається припиняти роботу "зернового коридору".

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