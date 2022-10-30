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Стало известно, когда РФ решила прекратить транзит сухогрузов по "зерновому коридору"

Фото: движение сухогрузов прекратится в воскресенье (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Договоренности с координационным центром о движении сухогрузов по гуманитарному коридору на воскресенье, 30 октября, не достигнута.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC.

Координатор ООН Амир Абдулла "довел до сведения турецкой и украинской делегаций центра" уведомление, поступившее от делегации России о приостановке участия в черноморской зерновой инициативе.

По данным координационного центра, в субботу по коридору благополучно прошли девять судов.

Напомним, сегодня российская сторона заявила, что выходит из зерновой сделки после якобы украинской атаки на Черноморский флот в Севастополе. Подробнее - в материале РБК-Украина.

Несмотря на это, Украина не собирается прекращать работу "зернового коридора".

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