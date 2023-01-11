Глава Єврокомісії приїде до України з делегацією комісарів: названо терміни

Урсула фон дер Ляйєн запропонувала провести зустріч європейської колегії з урядом України в Києві на початку лютого, повідомив представник Єврокомісії у коментарі виданню.

План візиту полягає у тому, щоб близько 10-15 уповноважених європейських чиновників зустрілися зі своїми колегами у Києві.

Таким чином, європейці хочуть відзначити прогрес України, який вона показує на шляху до членства в ЄС.

Варто зазначити, що точної дати візиту президента Єврокомісії та європейських чиновників до Києва поки що немає.