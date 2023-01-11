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Глава Еврокомиссии приедет в Украину с делегацией комиссаров: названы сроки

Фото: президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Руслан Гаращенко

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен планирует посетить Украину в начале февраля. В ходе визита планируется встреча с украинским правительством.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

Урсула фон дер Ляйен предложила провести встречу европейской коллегии с правительством Украины в Киеве в начале февраля, сообщил представитель Еврокомиссии в комментарии изданию.

План визита заключается в том, чтобы около 10-15 уполномоченных европейских чиновников встретились со своими коллегами в Киеве.

Таким образом европейцы хотят отметить прогресс Украины, который она показывает на пути к членству в ЕС.

Стоит отметить, что точной даты визита президента Еврокомиссии и европейских чиновников в Киев пока нет.

Напомним, сегодня в Киев с визитом прибыли мэры четырех европейских столиц - Варшавы, Праги, Будапешта и Братиславы. Европейские политики проведут встречу с мэром Киева Виталием Кличко.

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ЕвросоюзВизит в УкраинуУрсула фон дер Ляйен