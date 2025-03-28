Стало відомо, коли почнуть хоронити героїв на Національному військовому кладовищі

Поховання розпочнуть у травні

"Ми маємо нарешті, на 12-му році війни, розпочати гідне, з необхідними почестями, поховання наших захисників і захисниць. Все зараз відбувається згідно з чинним законодавством. Ми плануємо розпочати перші поховання у травні цього року", - сказала чиновниця.

Міністерка також додала, що Мінветеранів перебуває у постійному контакті з родинами загиблих захисників.

Зазначимо, що потреба у створенні НВМК для вшанування пам’яті полеглих героїв була давно, активно оговорювати це питання почали у 2022 році. Перший проект пропонував побудувати кладовище в урочищі "Лиса гора", але через протест активістів від цього задуму відмовились. Потім розглядали Биківню та Мархалівку, що під Києвом.

Концепт військового кладовища

На меморіальному кладовищі захисників ховатимуть поступово, і цей процес триватиме багато років. У майбутньому тут матимуть право бути похованими й ветерани війни. Передбачено 136 419 місць для поховань, з яких 131 199 - традиційні могили, а 5 220 - місця в колумбаріях.

За словами головного архітектора проекту Сергія Дербіна, концепція кладовища базується на двох ключових аспектах: особливостях території, яка являє собою лісову місцевість, та технічному завданні щодо створення військового меморіального комплексу. Поєднання цих факторів і визначило дизайн, який гармонійно вписується в природний ландшафт та відповідає сучасній військовій естетиці.

Архітектурний стиль будівель не належить до жодного конкретного напряму. За словами архітектора, їхній вигляд буде позачасовим, що дозволить гнучко інтегрувати ключові споруди комплексу в майбутньому. Остаточний дизайн визначатимуть за результатами архітектурних конкурсів.

Щодо вигляду самих поховань, робота над цим питанням ще триває. Автор проекту каже, що важливо знайти баланс між традиційними ритуалами та суспільним запитом на унікальну ідентичність військового меморіалу, яка відрізнятиме його від цивільних кладовищ.

Так виглядатиме НВМК (візуалізація надана Сергієм Дербіним)