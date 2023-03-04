Стало відомо, коли новообраний президент Чехії планує відвідати Україну

Новообраний президент Чехії Петр Павел планує у квітні цього року здійснити візит до України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його заяву , яку приводить Ceske Noviny.

Павел має намір відвідати всі сусідні країни у перші сто днів свого перебування на посаді, а також вирушить до Брюсселя. Своїми закордонними поїздками Павло хоче показати, що Чехія повернулася до активного підходу у зовнішній політиці на рівні президента.

У квітні він хоче вирушити до України. Він виявив інтерес до візиту в Україну невдовзі після завершення виборів у Чехії.

Павел обійме посаду глави держави на інавгурації, яка відбудеться 9 березня.