Стало відомо, коли новий уряд Польщі розпочне свою роботу

Президент Польщі Анджей Дуда офіційно прийме присягу у нового уряду на чолі з прем'єр-міністром Дональдом Туском 13 грудня о 9-й ранку.

"На запрошення Президента Польщі Анджей Дуди, після голосування в Сеймі, відбулася зустріч із Прем'єр-міністром Дональдом Туском. Було вирішено, що після отримання вотуму довіри приведення до присяги нового уряду відбудеться у середу, 13 грудня, о 9:00 у Президентському палаці" , - написала голова канцелярії президента Польщі.

Обрання Туска прем'єр-міністром

11 грудня польський Сейм відхилив вотум довіри запропонованому уряду Матеуша Моравецького.

Увечері 11 грудня Сейм Польщі схвалив кандидатуру Дональда Туска на посаду прем'єр-міністра. За обрання Туска прем'єром проголосували 248 депутатів, проти – 201, ніхто не утримався.

Раніше ми писали, що Туск представив свій новий уряд Польщі.

Хто такий Дональд Туск і що він говорив про Україну - читайте у матеріалі РБК-Україна .