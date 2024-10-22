Стало відомо, коли можуть ухвалити законопроєкт про покарання за злочини дискримінації та нетерпимості

Парламент може повернутись до законопроєкту, що захищатиме українців від дискримінації на ґрунті ненависті за ознаками ґендерної ідентичності, раси, віку і інвалідності, одразу після завершення бюджетного процесу. При цьому, друге читання може бути значно складнішим, а деякі норми документу слід буде "осучаснити".

Про це заявила голова комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку і містобудування Олена Шуляк, повідомляє РБК-Україна з посиланням на її виступ.

Вона повідомила, що цей законопроєкт був зареєстрований ще у 2021 році і навіть встиг пройти перше читання ще до війни. Водночас, підкреслила парламентарка, між реєстрацією і прийняттям може бути достатньо довгий шлях.

"Для парламенту такі кейси, на жаль, типові. Згадаємо наш законопроєкт №5091 - “Про гарантування речових прав на об’єкти нерухомого майна, які будуть споруджені в майбутньому”. З моменту його реєстрації до ухвалення пройшло більше ніж 7 років. Також ми памʼятаємо, наскільки важко нам давалася ратифікація Стамбульської конвенції. Але ми пройшли цей іспит і показали світу, що ми спроможні, що ми - європейські народні депутати. Тому я думаю, що у цього законопроєкту не може бути іншої участі", - зазначила Шуляк.

При цьому, вона підкреслила, що боротьба за ухвалення у другому читанні може бути значно більш складною, ніж у першому. Втім, для того, щоб цей законопроєкт потрапив до порядку денного, будь-яка фракція або парламентська група повинна заявити про це безпосередньо на погоджувальній раді.

"Тобто, це може зробити і "Слуга Народу", і "Голос", і "Довіра" і всі інші, які представлені в сесійній залі. Важливо те, що нам у цьому питанні потрібна обʼєднуюча позиція. Щоб на погоджувальній раді, наш голос був обʼєднаним. І я допускаю, що як тільки ми вийдемо з бюджетного процесу, ми знову повернемося до нагальний євроінтеграційних питань, серед яких і 5488", - пояснила Шуляк.

Нардепка також зазначила, що не виключається доопрацювання законопроєкту - оскільки його було зареєстровано більше ніж 3 роки назад, деякі норми потрібно буде дещо актуалізувати і перепровести документ через відповідний Комітет для того, щоб у нього було більше шансів на “зелене світло” при проходження через сесійну залу.

"Ми повинні слухали і правозахисників, і експертів, оскільки саме вони дають якісні маячки щодо того, що нам як законодавцям треба зробити для того, щоб цей законопроєкт став законом, який на практиці буде захищати права людей", - пояснила Шуляк.

Наостанок вона зазначила, що у суспільстві подекуди є неповне розуміння направленості цього законопроєкту - іноді помилково вважається, що він направлений виключно на протидію дискримінації ЛГБТ - спільноти. Втім, його застосування набагато ширше, оскільки йдеться про захист осіб за ознаками статі, віку, раси і особливо важливо - людей з інвалідністю. Останнє наразі зараз дуже актуально, оскільки таких людей через війну в Україні, на жаль, суттєво побільшало.