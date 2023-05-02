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Стало відомо коли може відбутись повторний запуск ракети Маска Starship

Новость на русском →
США, Вівторок 02 травня 2023 07:29
Стало відомо коли може відбутись повторний запуск ракети Маска Starship Фото: коли SpaceX здійснить повторний запуск ракети Starship (twitter.com/SpaceX)
Автор: Максим Шушко

Ілон Маск повідомив, коли SpaceX зможе вдруге запустити надважку ракету Starship, яка повинна в майбутньому доставити людей на Марс.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на CNN.

Перший зліт найпотужнішої ракети Starship, який відбувся 20 квітня, завдав певної шкоди стартовому майданчику SpaceX у Південному Техасі. Інженери компанії намагаються оцінити наслідки вибуху космічного корабля.

Ілон Маск зазначив, що результат першого випробування був очікуваним та навіть перевершив його сподівання. "Радий повідомити, що пошкодження насправді досить незначне, хоча знадобиться шість-вісім тижнів, щоб підготувати інфраструктуру до нового запуску", - повідомив Маск.

Нагадаємо, після початку першого запуску Starship стало відомо про те, що частина двигунів Raptor, які були встановлені на ракетоносії Super Heavy - вийшли з ладу. Ракета почала обертатись внаслідок чого збилась із правильного курсу. Маск відзначав, що для успішного запуску ракети може знадобитись кілька спроб.

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