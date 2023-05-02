Стало известно, когда может произойти повторный запуск ракеты Маска Starship

Илон Маск сообщил, когда SpaceX сможет во второй раз запустить супертяжелую ракету Starship, которая должна в будущем доставить людей на Марс.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на CNN .

Илон Маск отметил, что результат первого испытания был ожидаемым и даже превзошел его ожидания. "Рад сообщить, что повреждение действительно достаточно незначительное, хотя понадобится шесть-восемь недель, чтобы подготовить инфраструктуру к новому запуску", - сообщил Маск.

Напомним, после начала первого запуска Starship стало известно о том, что часть двигателей Raptor, которые были установлены на ракетоносители Super Heavy – вышли из строя. Ракета начала вращаться, вследствие чего сбилась с правильного курса. Маск отмечал, что для успешного запуска ракеты может потребоваться несколько попыток.

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