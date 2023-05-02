ua ru
Вт, 02 мая News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Стало известно, когда может произойти повторный запуск ракеты Маска Starship

Новина українською →
США, Вторник 02 мая 2023 07:29
Стало известно, когда может произойти повторный запуск ракеты Маска Starship Фото: когда SpaceX произведет повторный запуск ракеты Starship (twitter.com/SpaceX)
Автор: Максим Шушко

Илон Маск сообщил, когда SpaceX сможет во второй раз запустить супертяжелую ракету Starship, которая должна в будущем доставить людей на Марс.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Первый взлет самой мощной ракеты Starship, состоявшийся 20 апреля, нанес определенный вред стартовой площадке SpaceX в Южном Техасе. Инженеры компании пробуют оценить последствия взрыва космического корабля.

Илон Маск отметил, что результат первого испытания был ожидаемым и даже превзошел его ожидания. "Рад сообщить, что повреждение действительно достаточно незначительное, хотя понадобится шесть-восемь недель, чтобы подготовить инфраструктуру к новому запуску", - сообщил Маск.

Напомним, после начала первого запуска Starship стало известно о том, что часть двигателей Raptor, которые были установлены на ракетоносители Super Heavy – вышли из строя. Ракета начала вращаться, вследствие чего сбилась с правильного курса. Маск отмечал, что для успешного запуска ракеты может потребоваться несколько попыток.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
SpaceX Илон Маск
NEWS
Наступление РФ на Бахмут провалилось. С декабря погибли 20 тысяч оккупантов, - Белый дом
Наступление РФ на Бахмут провалилось. С декабря погибли 20 тысяч оккупантов, - Белый дом
DAILY
Нерешительная "семерка". Что мешает Западу ввести полный запрет экспорта в Россию
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Нерешительная "семерка". Что мешает Западу ввести полный запрет экспорта в Россию