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Стало відомо коли Латвія зможе отримати РСЗВ Himars і протикорабельні ракетні комплекси

Фото: міністр оборони Латвії Інара Мурнієце (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Латвія може отримати ракетно-артилерійські комплекси Himars та протикорабельні ракетні комплекси.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Delfi.

Міністр оборони Інара Мурнієце зазначила, що Латвія може отримати дане озброєння у 2026-2027 роках, однак це залежить не тільки від її країни, а й від партнера - Сполучених Штатів Америки, які з її слів роблять великий внесок у цей процес.

Варто зазначити, що Міноборони балтійської країни розробило три проекти ракетних систем, а саме берегової оборони, систем ППО середньої дальності та ракетної артилерії.

Закупівлі озброєння Латвією та Естонією

Латвія та Естонія спільно обрали системи ППО середньої дальності IRIS-T. Це буде найбільша військова закупівля з моменту відновлення незалежності Латвії. Постачання систем можуть розпочатися у 2025 році.

Нагадаємо, Лавтія слідом за Естонією подала запит до уряду США на закупівлю мобільних реактивних систем залпового вогню HIMARS ще влітку 2022 року. Держсекретар Міністерства оборони Латвії Яніс Гаррісонс тоді сказав, що купівля РСЗО - спільне рішення та проект усіх Балтійських країн.

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