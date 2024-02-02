Стало відомо, коли у Кривому Розі повернуть світло і тепло після атаки дронів

"Після атаки станом на зараз у Криворізькому районі взагалі десь приблизно 40 тисяч абонентів без світла, частину з них ми вже підключили. Було більше (абонентів без світла, - ред.), понад 50 тисяч. Фахівці вже працюють, щоб поновити. Впевнений, що до кінця дня ми це все відновимо", - сказав він.

Лисак додав, що у Кривому Розі та районі також близько 45 тисяч споживачів залишаються без тепла. Він підтвердив, що зранку були перебої зі світлом та опаленням на об'єктах критичної інфраструктури, у тому числі в лікарнях. Їх під'єднали до альтернативних джерел енергії.

Крім того, відомо, що зі знеструмлених шахт підняли на поверхню гірників, які застрягли під землею через атаку.

"Було 100-110 гірників під землею, але фактично півгодини тому всіх дістали. Всі живі-здорові", - додав голова Дніпропетровської ОВА.

Що сталося у Кривому Розі

Цієї ночі російські окупанти випустили по Україні 24 дрони-камікадзе. Сили ППО збили 11 "Шахедів". Ще щонайменше 7 дронів не досягли своїх цілей.

Удар було спрямовано по об’єктах критичної інфраструктури на Дніпропетровщині. У Кривому Розі була пошкоджена підстанція "Укренерго". Без світла залишилися тисячі споживачів та було знеструмлено дві шахти.

Також цієї ночі у Кіровоградській області був "приліт" по об'єкту інфраструктури, там спалахнула пожежа.