Стало відомо, коли у Кривому Розі повернуть світло і тепло після атаки дронів
Частина Кривого Рогу та району залишилися без світла та тепла внаслідок атаки дронів цієї ночі. Очікується, що електроенергію та опалення відновлять сьогодні до кінця дня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака в ефірі телемарафону.
"Після атаки станом на зараз у Криворізькому районі взагалі десь приблизно 40 тисяч абонентів без світла, частину з них ми вже підключили. Було більше (абонентів без світла, - ред.), понад 50 тисяч. Фахівці вже працюють, щоб поновити. Впевнений, що до кінця дня ми це все відновимо", - сказав він.
Лисак додав, що у Кривому Розі та районі також близько 45 тисяч споживачів залишаються без тепла. Він підтвердив, що зранку були перебої зі світлом та опаленням на об'єктах критичної інфраструктури, у тому числі в лікарнях. Їх під'єднали до альтернативних джерел енергії.
Крім того, відомо, що зі знеструмлених шахт підняли на поверхню гірників, які застрягли під землею через атаку.
"Було 100-110 гірників під землею, але фактично півгодини тому всіх дістали. Всі живі-здорові", - додав голова Дніпропетровської ОВА.
Що сталося у Кривому Розі
Цієї ночі російські окупанти випустили по Україні 24 дрони-камікадзе. Сили ППО збили 11 "Шахедів". Ще щонайменше 7 дронів не досягли своїх цілей.
Удар було спрямовано по об’єктах критичної інфраструктури на Дніпропетровщині. У Кривому Розі була пошкоджена підстанція "Укренерго". Без світла залишилися тисячі споживачів та було знеструмлено дві шахти.
Також цієї ночі у Кіровоградській області був "приліт" по об'єкту інфраструктури, там спалахнула пожежа.
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