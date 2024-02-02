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Стало известно, когда в Кривом Роге вернут свет и тепло после атаки дронов

Кривой Рог, Пятница 02 февраля 2024 10:40
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Стало известно, когда в Кривом Роге вернут свет и тепло после атаки дронов Фото: в Кривом Роге сегодня восстановят свет и тепло (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Часть Кривого Рога и района остались без света и тепла в результате атаки дронов этой ночью. Ожидается, что электроэнергию и отопление возобновят до конца дня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Днепропетровской ОВА Сергея Лысака в эфире телемарафона.

"После атаки по состоянию на сейчас в Криворожском районе вообще примерно 40 тысяч абонентов без света, часть из них мы уже подключили. Было больше (абонентов без света, - ред.), более 50 тысяч. Специалисты уже работают, чтобы возобновить. Уверен, что до конца дня мы это все восстановим", - сказал он.

Лысак добавил, что в Кривом Роге и районе также около 45 тысяч потребителей остаются без тепла. Он подтвердил, что утром были перебои со светом и отоплением на объектах критической инфраструктуры, в том числе в больницах. Их подключили к альтернативным источникам энергии.

Кроме того, известно, что из обесточенных шахт подняли на поверхность застрявших под землей шахтеров.

"Было 100-110 горняков под землей, но фактически полчаса назад всех достали. Все живы и здоровы", - добавил глава Днепропетровской ОВА.

Что произошло в Кривом Роге

Этой ночью российские оккупанты выпустили по Украине 24 дрона-камикадзе. Силы ПВО сбили 11 "Шахедов". Еще не менее 7 дронов не достигли своих целей.

Удар был направлен по объектам критической инфраструктуры Днепропетровской области. В Кривом Роге была повреждена подстанция "Укрэнерго". Без света остались тысячи потребителей и были обесточены две шахты.

Также этой ночью в Кировоградской области был "прилет" по объекту инфраструктуры, там вспыхнул пожар.

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Кривой Рог Днепропетровская область відключеня світла
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