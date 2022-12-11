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Косово планує найближчими днями подати заяву на вступ до ЄС

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Косово, Неділя 11 грудня 2022 10:36
Косово планує найближчими днями подати заяву на вступ до ЄС Фото: Косово готується подати заявку на вступ до ЄС (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Косово готується офіційно подати заяву на вступ до Європейського союзу. Це може статися найближчими днями.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на віцепрем'єр-міністра частково визнаного Косова Берснік Біслімі в інтерв'ю Politico.

Влада Косово пояснює, що таким чином хоче продемонструвати сигнал для європейських столиць про серйозні наміри щодо реформ.

"Ми готові вивести Косово на нову траєкторію", - заявив Біслімі.

Він додав, що ЄС "не буде завершеним проєктом без Західних Балкан". Косово розраховує, що до 2030 року зможе стати членом Євросоюзу.

Варто зазначити, що Греція, Кіпр, Румунія, Словаччина та Іспанія як країни-члени ЄС не визнали незалежність Косово. На думку Біслімі, ці держави можуть змінити рішення, адже євроінтеграція - це тривалий процес. Він також сподівається, що за це час вдасться стабілізувати відносини з Сербією.

"Ми сподіваємося дуже скоро розпочати цей важливий та інтенсивний процес проміжної нормалізації. Ми назвемо це основним договором - договором, який може вирішити більшість суперечок між Косово та Сербією, але не обов’язково означатиме повну нормалізацію", - сказав Біслімі.

Нагадаємо, 10 грудня на півночі Косова розпочалася чергова ескалація за участю сербів. Причиною цього стало затримання ексспівробітник косовської поліції сербського походження Деяна Пантіча.

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