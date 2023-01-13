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Стало відомо, коли в Києві приберуть головну новорічну ялинку

Фото: стало відомо, коли в Києві приберуть головну новорічну ялинку (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Головну новорічну ялинку України планують прибирати із Софійської площі вже у наступну п’ятницю, 20 січня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар голови компанії "Folk Ukraine" Ігора Добруцького.

За його словами, до 20 січня ялинка буде підсвічуватись щодня з 17:00 до 21:00. Однак в разі повітряної тривоги освітлення на новорічній красуні будуть вимикати.

Відомо, що після демонтажу дерева генератор, який весь цей час живив синьо-жовті гірлянди, буде передано військовим.

Раныше повыдомлялось, що головна ялинка України, яку попри російське вторгнення, встановили в Києві на Софійській площі, потрапила у рейтинг найкращих різдвяних дерев світу.

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