У першій п'ятірці: ялинка незламності потрапила у рейтинг найкращих у світі

Фото: ялинка незламності потрапила у рейтинг найкращих у світі (GettyImages)

Головна ялинка України, яку попри російське вторгнення, встановили в Києві на Софійській площі, потрапила у рейтинг найкращих різдвяних дерев світу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на рейтинг BBC News.