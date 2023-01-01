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У першій п'ятірці: ялинка незламності потрапила у рейтинг найкращих у світі

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Україна, Неділя 01 січня 2023 22:07
У першій п'ятірці: ялинка незламності потрапила у рейтинг найкращих у світі Фото: ялинка незламності потрапила у рейтинг найкращих у світі (GettyImages)
Автор: РБК-Україна

Головна ялинка України, яку попри російське вторгнення, встановили в Києві на Софійській площі, потрапила у рейтинг найкращих різдвяних дерев світу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на рейтинг BBC News.

Українська ялинка незламності увійшла до п’ятірки найкращих.

На першому місці рейтингу опинилась ялинка Вільнюса. За нею - ялинка з Гонконгу. На третьому і четвертому місцях різдвяні дерева Стокгольму та Каракаса.

А от київська ялинка розташована на п’ятому місці рейтингу. За нами йде ялинка з Нью-Йорка.

У першій п'ятірці: ялинка незламності потрапила у рейтинг найкращих у світіФото: головна ялинка України (instagram.com/bbcnews/)

Раніше РБК-Україна писало про те, що президент Володимир Зеленський підбив підсумки року, що минає, і привітав українців з прийдешнім 2023-м.

Зазначимо, раніше Зеленський говорив, що наступний рік для України буде непростим, але Збройні сили разом з народом у результаті дійдуть до перемоги. Головне - дорогою не втратити людяність.

Крім того, він наголосив, що 2023 рік має стати вирішальним у війні проти Росії.

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