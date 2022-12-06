Стало відомо, коли Байден може оголосити про участь у виборах президента США

Президент США Джо Байден може оголосити про свою участь у виборах глави американської держави вже на початку наступного року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг прес-секретаря Білого дому Карін Жан-П'єр.

"Президент сказав, що він має намір балотуватися і збирається обговорити це зі своєю сім'єю і, ймовірно, ухвалить рішення на початку наступного року", - заявила вона. Також Жан-П'єр підтвердила слова голови апарату Білого дому Рона Клейна, який розповів, що чинний президент планує ухвалити рішення щодо своєї участі у виборах після різдвяних свят.