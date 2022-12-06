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Стало відомо, коли Байден може оголосити про участь у виборах президента США

Новость на русском →
Вівторок 06 грудня 2022 21:59
Стало відомо, коли Байден може оголосити про участь у виборах президента США Фото: Джо Байден, президент США (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Президент США Джо Байден може оголосити про свою участь у виборах глави американської держави вже на початку наступного року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг прес-секретаря Білого дому Карін Жан-П'єр.

"Президент сказав, що він має намір балотуватися і збирається обговорити це зі своєю сім'єю і, ймовірно, ухвалить рішення на початку наступного року", - заявила вона.

Також Жан-П'єр підтвердила слова голови апарату Білого дому Рона Клейна, який розповів, що чинний президент планує ухвалити рішення щодо своєї участі у виборах після різдвяних свят.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що екс-президент США Дональд Трамп має намір взяти участь у президентських виборах, які відбудуться у 2024 році.

Також ми писали, що, за словами Трампа, підсумки президентських виборів у США у 2020 році можуть бути підставою для припинення дії конституції.

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