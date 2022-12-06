Стало відомо, коли Байден може оголосити про участь у виборах президента США
Президент США Джо Байден може оголосити про свою участь у виборах глави американської держави вже на початку наступного року.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг прес-секретаря Білого дому Карін Жан-П'єр.
"Президент сказав, що він має намір балотуватися і збирається обговорити це зі своєю сім'єю і, ймовірно, ухвалить рішення на початку наступного року", - заявила вона.
Також Жан-П'єр підтвердила слова голови апарату Білого дому Рона Клейна, який розповів, що чинний президент планує ухвалити рішення щодо своєї участі у виборах після різдвяних свят.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що екс-президент США Дональд Трамп має намір взяти участь у президентських виборах, які відбудуться у 2024 році.
Також ми писали, що, за словами Трампа, підсумки президентських виборів у США у 2020 році можуть бути підставою для припинення дії конституції.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.