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Стало известно, когда Байден может объявить об участии в выборах президента США

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Вторник 06 декабря 2022 21:59
Стало известно, когда Байден может объявить об участии в выборах президента США Фото: Джо Байден, президент США (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Президент США Джо Байден может объявить о своем участии в выборах главы американского государства уже в начале следующего года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер.

"Президент сказал, что он намерен баллотироваться и собирается обсудить это со своей семьей и, вероятно, примет решение в начале следующего года", - заявила она.

Также Жан-Пьер подтвердила слова главы аппарата Белого дома Рона Клейна, который рассказал, что действующий президент планирует принять решение по своему участию в выборах после рождественских праздников.

Напомним, ранее стало известно, что экс-президент США Дональд Трамп намерен принять участие в президентских выборах, которые пройдут в 2024 году.

Также мы писали, что, по словам Трампа, итоги президентских выборов в США в 2020 году могут служить основанием для прекращения действия конституции.

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