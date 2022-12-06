Стало известно, когда Байден может объявить об участии в выборах президента США

Президент США Джо Байден может объявить о своем участии в выборах главы американского государства уже в начале следующего года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер.

"Президент сказал, что он намерен баллотироваться и собирается обсудить это со своей семьей и, вероятно, примет решение в начале следующего года", - заявила она.

Также Жан-Пьер подтвердила слова главы аппарата Белого дома Рона Клейна, который рассказал, что действующий президент планирует принять решение по своему участию в выборах после рождественских праздников.