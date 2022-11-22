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Британська розвідка назвала виклики для Чорноморського флоту РФ

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Вівторок 22 листопада 2022 08:37
Британська розвідка назвала виклики для Чорноморського флоту РФ Фото: британська розвідка назвала виклики для Чорноморського флоту РФ (mil.ru)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Судна у російському порту Новоросійськ є відносно вразливими. Якщо Україна продемонструє свою здатність загрожувати порту, це ще більше підірве морський вплив Росії в Чорному морі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на британську розвідку.

Зазначимо, що 18 листопада низка російських та українських ЗМІ повідомили, що стався напад на нафтовий термінал у порту Новоросійськ на чорноморському узбережжі Росії. Поруч із нафтовим терміналом розташована велика база Чорноморського флоту Росії (ЧФ).

Британська розвідка повідомляє, що ЧФ переніс багато своїх операцій на підводних човнах до Новоросійська після того, як влітку Україна завдала удару по їхній базі в Севастополі в окупованому Криму. Російське командування, ймовірно, буде стурбоване загрозами для флотилії десантних кораблів, що базується в Новоросійську.

Повідомляється, що ці судна є відносно вразливими без супроводу та відіграють більш важливу роль у постачанні російських сил в Україні після пошкодження Кримського мосту в жовтні.

Наразі повні подробиці цього інциденту невідомі. Однак, як зазначає розвідка, будь-яка демонстрація здатності України загрожувати Новоросійську, швидше за все, стане подальшим стратегічним викликом для ЧФ. Це також ще більше підірве і без того зменшений морський вплив Росії в Чорному морі.

Як повідомлялося раніше, 29 жовтня в Криму заявили про чергову "атаку" безпілотниками. В Україні повідомили, що у Севастопольській бухті міг вибухнути десантний корабель "Адмірал Макаров" із "Калібрами" на борту.

Українські бійці поки не мають офіційного підтвердження знищення кораблів Чорноморського флоту РФ, але вони не відкидають такої можливості.

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