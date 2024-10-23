Стало відомо, у яких областях найбільше прокурорів оформили інвалідність

Як розповіли у відомстві, дана перевірка охоплює всі регіони, спецпрокуратури та центральний апарат. Зокрема, перевіряються як питання, пов’язані з набуттям прокурорами статусу особи з інвалідністю, так і отримання пенсійних виплат за рішенням суду.

Вже відомо, що високий відсоток прокурорів, які мають статус особи з інвалідністю, виявлено у двох областях: Черкаській та Хмельницькій.

"Згідно з опрацьованою на цей час інформацією, на Черкащині 60 прокурорів органів прокуратури мають статус особи з інвалідністю. Це становить 27,4% від загальної кількості працюючих там прокурорів. 59 з них отримали його до повномасштабного вторгнення", - сказано у повідомленні.

Що стосується Хмельницької області, то там такий статус має 61 прокурор або 29,8% від загальної кількості. 50 отримали групи інвалідності до повномасштабного вторгнення.

Також відомо, що у решті прокуратур та в Офісі генерального прокурора цей показник не перевищує 10%. Зокрема, у 18 прокуратурах частка прокурорів, які мають групи інвалідності менша за 5% від загальної чисельності, ще у 11 прокуратурах - від 5 до 10%.

Відомо, що в Офісі генерального прокурора 22 прокурори мають статус особи з інвалідністю. Це 2,5% від загальної чисельності прокурорів, які працюють у центральному апараті.

Скандал із МСЕК

В Україні продовжують виявляти злочинні схеми в роботі МСЕК. За словами голови СБУ Василя Малюка, з початку 2024 року підозри отримали 64 чиновники, а понад 4 тисячі висновків про інвалідність було скасовано. Президент Володимир Зеленський підписав указ про ліквідацію МСЕК до кінця року.