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Стало відомо, у яких областях найбільше прокурорів оформили інвалідність

Ілюстративне фото: стало відомо, у яких областях найбільше прокурорів оформили інвалідність (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

В Офісі генпрокурора триває службове розслідування щодо можливих зловживань прокурорів під час отримання груп інвалідності. Черкаська та Хмельницька області "лідирують" за кількістю прокурорів з інвалідністю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генерального прокурора.

Як розповіли у відомстві, дана перевірка охоплює всі регіони, спецпрокуратури та центральний апарат. Зокрема, перевіряються як питання, пов’язані з набуттям прокурорами статусу особи з інвалідністю, так і отримання пенсійних виплат за рішенням суду. 

Вже відомо, що високий відсоток прокурорів, які мають статус особи з інвалідністю, виявлено у двох областях: Черкаській та Хмельницькій.

"Згідно з опрацьованою на цей час інформацією, на Черкащині 60 прокурорів органів прокуратури мають статус особи з інвалідністю. Це становить 27,4% від загальної кількості працюючих там прокурорів. 59 з них отримали його до повномасштабного вторгнення", - сказано у повідомленні.

Що стосується Хмельницької області, то там такий статус має 61 прокурор або 29,8% від загальної кількості. 50 отримали групи інвалідності до повномасштабного вторгнення. 

Також відомо, що у решті прокуратур та в Офісі генерального прокурора цей показник не перевищує 10%. Зокрема, у 18 прокуратурах частка прокурорів, які мають групи інвалідності менша за 5% від загальної чисельності, ще у 11 прокуратурах - від 5 до 10%. 

Відомо, що в Офісі генерального прокурора 22 прокурори мають статус особи з інвалідністю. Це 2,5% від загальної чисельності прокурорів, які працюють у центральному апараті. 

Скандал із МСЕК

В Україні продовжують виявляти злочинні схеми в роботі МСЕК. За словами голови СБУ Василя Малюка, з початку 2024 року підозри отримали 64 чиновники, а понад 4 тисячі висновків про інвалідність було скасовано. Президент Володимир Зеленський підписав указ про ліквідацію МСЕК до кінця року.

На тлі скандалі з прокурорами та МСЕК стало відомо, що генеральний прокурор Андрій Костін йде з посади. Рішення ухвалено на фоні скандалів, пов'язаних із зловживаннями у сфері оформлення інвалідності прокурорам.

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Офіс ГенпрокурораМСЕК