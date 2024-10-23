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Стало известно, в каких областях больше всего прокуроров оформили инвалидность

Иллюстративное фото: стало известно, в каких областях больше всего прокуроров оформили инвалидность (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

В Офисе генпрокурора продолжается служебное расследование возможных злоупотреблений прокуроров во время получения групп инвалидности. Черкасская и Хмельницкая области "лидируют" по количеству прокуроров с инвалидностью.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генерального прокурора.

Как рассказали в ведомстве, эта проверка охватывает все регионы, спецпрокуратуры и центральный аппарат. В частности, проверяются как вопросы, связанные с обретением прокурорами статуса лица с инвалидностью, так и получение пенсионных выплат по решению суда.

Уже известно, что высокий процент прокуроров, имеющих статус личности с инвалидностью, выявлен в двух областях: Черкасской и Хмельницкой.

"Согласно обработанной на данный момент информации, в Черкасской области 60 прокуроров органов прокуратуры имеют статус лица с инвалидностью. Это составляет 27,4% от общего количества работающих там прокуроров. 59 из них получили его до полномасштабного вторжения", - сказано в сообщении.

Что касается Хмельницкой области, там такой статус имеет 61 прокурор или 29,8% от общего количества. 50 получили группы инвалидности к полномасштабному вторжению.

Также известно, что в остальных прокуратурах и в Офисе генерального прокурора этот показатель не превышает 10%. В частности, в 18 прокуратурах доля прокуроров, имеющих группы инвалидности менее 5% от общей численности, еще в 11 прокуратурах - от 5 до 10%.

Известно, что в Офисе генерального прокурора 22 прокурора имеют статус личности с инвалидностью. Это 2,5% общей численности прокуроров, работающих в центральном аппарате.

Скандал с МСЭК

В Украине продолжают выявлять преступные схемы в работе МСЭК. По словам главы СБУ Василия Малюка, с начала 2024 года подозрения получили 64 чиновника, а более 4 тысяч выводов об инвалидности были отменены. Президент Владимир Зеленский подписал указ о ликвидации МСЭК до конца года.

На фоне скандала с прокурорами и МСЭК стало известно, что генеральный прокурор Андрей Костин уходит с должности. Решение было принято на фоне скандалов, связанных со злоупотреблениями в сфере оформления инвалидности прокурорам.

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Офис ГенпрокурораМСЭК