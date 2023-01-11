Стало відомо, які зенітні установки Литва передасть Україні

За словами голови держави, установки зі снарядами до них планується передати Україні найближчим часом разом.

Надання військової підтримки Україні буде продовжено за допомогою литовських підприємств оборонної промисловості, а також фінансових внесків на міжнародні ініціативи та коштів на закупівлю озброєнь для України. На ці цілі у бюджеті Міністерства національної оборони країни уже передбачено 40 мільйонів євро.

"Рішучість литовського народу підтримати Україну безпрецедентна. 95% населення країни виступають за гуманітарну допомогу, 70% з них пожертвували гроші та товари для України. У 2022 році литовська держава надала Україні допомогу у розмірі €660 млн, у тому числі €240 млн у вигляді військової допомоги. Литва продовжуватиме цю допомогу до перемоги", - наголосив Науседа.

Варто зауважити, що зенітна установка L70 була розроблена після Другої світової війни. Вона надійшла на озброєння Швеції у 1951 році. Її виробляли у шести різних країнах НАТО.