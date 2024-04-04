Стало відомо, які законопроекти готують для забезпечення умов програми Ukraine Facility

"Кожен транш фінансування означає, що Україна виконала певний маяк. У поточному році ми отримуємо кошти перш за все як макрофінансову допомогу - для підтримки бюджету. Також в рамках цієї допомоги є частка, яку можна витратити на інвестиційні проєкти, зокрема, в енергетиці, житлі, транспорті. Другий транш - інвестиційний фонд від ЄС для бізнесу в розмірі майже 7 млрд євро. Третій - технічна та адміністративна підтримка на майже 5 млрд євро”, - значила парламентарка.

Ukraine Facility, додала вона, передбачає проведення в країні ряду структурних змін - починаючи від відновлення житла, енергетичних об‘єктів і транспорту до повної цифровізації основних процесів на рівні держави задля мінімізації корупційних ризиків.

Зауважимо, що житло має потужний економічний мультиплікативний ефект на економіку в цілому, який до війни оцінювали в середньому на рівні 6,7 грн ВВП, створюючи попит на супутні товари та послуги, сприяючи зростанню споживання домогосподарств, а також розвитку понад 40 суміжних галузей, які задіяні у будівництві. Тому широкомасштабна програма соціального та доступного житла може стати надзвичайно ефективним драйвером розвитку не тільки будівельного, а і цілої низки інших секторів національної економіки.

Парламентар зазначила, що в Україні вже працюють над розробкою нового закону про основні засади житлової політики, який має на меті розв’язати проблему багаторічних черг на отримання житла від держави. Серед основних принципів закону - забезпечення житлом тих, хто не може придбати його сам, та відмова від практики приватизації житла, отриманого від держави, зокрема службового.

Натомість пропонується залучати сучасні європейські механізми створення та управління фондом соціального житла. Зокрема, розглядається можливість соціальної оренди житла, яку фінансуватиме держава, а громадянин матиме право його викупити, а також оренду, яку сплачуватиме громадянин, але кошти від неї йтимуть у фонд будівництва нового житла для нього.

Нагадаємо, для виконання умов Ukraine Facility встановлені чіткі рамки. По житловому сектору йдеться про 2026 рік, по енергетиці і транспорту - 2025 рік.