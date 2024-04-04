Стало известно, какие законопроекты готовят для обеспечения условий программы Ukraine Facility

"Каждый транш финансирования означает, что Украина выполнила определенный маяк. В текущем году мы получаем средства прежде всего как макрофинансовую помощь - для поддержки бюджета. Также в рамках этой помощи есть доля, которую можно потратить на инвестиционные проекты, в частности, в энергетике, жилье, транспорте. Второй транш - инвестиционный фонд от ЕС для бизнеса в размере почти 7 млрд евро. Третий - техническая и административная поддержка почти на 5 млрд евро", - значила парламентария.

Ukraine Facility, добавила она, предусматривает проведение в стране ряда структурных изменений - начиная от восстановления жилья, энергетических объектов и транспорта до полной цифровизации основных процессов на уровне государства для минимизации коррупционных рисков.

Заметим, что жилье оказывает мощный экономический мультипликативный эффект на экономику в целом, который до войны оценивали в среднем на уровне 6,7 грн ВВП, создавая спрос на сопутствующие товары и услуги, способствуя росту потребления домохозяйств, а также развитию более 40 отраслей, смежных задействованы в строительстве. Поэтому широкомасштабная программа социального и доступного жилья может стать чрезвычайно эффективным драйвером развития не только строительного, но и ряда других секторов национальной экономики.

Парламентарий отметила, что в Украине уже работают над разработкой нового закона об основных принципах жилищной политики, который должен решить проблему многолетних очередей на получение жилья от государства. Среди основных принципов закона - обеспечение жильем тех, кто не может приобрести его сам, и отказ от практики приватизации жилья, полученного от государства, в том числе служебного.

В то же время предлагается привлекать современные европейские механизмы создания и управления фондом социального жилья. В частности, рассматривается возможность социальной аренды жилья, которую будет финансировать государство, а гражданин будет иметь право его выкупить, а также аренду, которую будет платить гражданин, но средства от нее будут идти в фонд строительства нового жилья для него.

Напомним, для выполнения условий Ukraine Facility установлены четкие рамки. По жилому сектору речь идет о 2026 году, по энергетике и транспорту - 2025 год.