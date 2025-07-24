Стало відомо, які ризики матиме перетворення "Укрнафти" на приватне АТ

Як зазначає видання, станом на сьогодні - ані новий статут, ані протокол зборів, ані повідомлення про їх проведення, яке мало б з’явитися за 30 днів до дати, — не були оприлюднені.

Згідно з оприлюдненим прес-релізом компанії, відбулась зміна типу та перейменування компанії на акціонерне товариство "Укрнафта". Насправді ж, за словами експерта, компанія була перетворена з публічного акціонерного товариства на приватне.

"Слово приватне не повинно вводити в оману - Міноборони та НАК залишаються основними акціонерами. Проте таке перетворення не є суто декоративним, а натомість відкриває низку ризиків маніпуляцій та зловживань", - наголошує видання.

Зокрема, новий статус дозволить компанії уникати обов’язку розкривати суспільно важливу інформацію, зокрема звіти про результати діяльності або подання декларацій до НАЗК керівниками підприємства.

Крім того, зміна статусу автоматично тягне за собою процес перереєстрації спецдозволів, актів на право власності на землю, нерухомість та інші активи. У такому процесі частина активів може потрапити до нових власників.