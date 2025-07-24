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Стало известно, какие риски будет иметь преобразование "Укрнафты" в частное АО

Фото: стало известно, какие риски будет иметь преобразование "Укрнафты" в частное АО (пресс-служба)
Автор: Сергей Новиков

На внеочередном собрании акционеров "Укрнафты" представители Минобороны и НАК "Нафтогаз Украины" приняли ряд решений, которые могут значительно уменьшить прозрачность деятельности компании и усилить контроль над финансовыми операциями госпредприятия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на статью Telegraf.

Как отмечает издание, по состоянию на сегодня - ни новый устав, ни протокол собрания, ни сообщение об их проведении, которое должно появиться за 30 дней до даты, - не были обнародованы.

Согласно обнародованному пресс-релизу компании, произошло изменение типа и переименование компании на акционерное общество "Укрнафта". На самом деле, по словам эксперта, компания была преобразована из публичного акционерного общества в частное.

"Слово частное не должно вводить в заблуждение - Минобороны и НАК остаются основными акционерами. Однако такое преобразование не является чисто декоративным, а вместо этого открывает ряд рисков манипуляций и злоупотреблений", - отмечает издание.

В частности, новый статус позволит компании избегать обязанности раскрывать общественно важную информацию, в частности отчеты о результатах деятельности или представления деклараций в НАПК руководителями предприятия.

Кроме того, изменение статуса автоматически влечет за собой процесс перерегистрации спецразрешений, актов на право собственности на землю, недвижимость и другие активы. В таком процессе часть активов может попасть к новым владельцам.

 

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Укрнафта