Стало відомо, які інструменти вирішення житлового питання будуть в новому законодавстві

За її словами, йдеться про дві базові форми - тимчасове житло і постійне житло. До категорії тимчасового житла належить соціальна оренда, а також службове житло. На нього матимуть право працівники бюджетної сфери, військові, правоохоронці.

Постійне житло - житло, або набуте за правом власності, або побудоване за допомогою фінансово-кредитних механізмів, серед яких пільгова іпотека, компенсація частини вартості житла, фінансовий лізинг, створення житлових кооперативів, зазначила Шуляк.

Соціальна оренда, за її словами, надважливий пункт нового житлового законодавства, оскільки в країнах ЄС цей механізм вже багато десятиліть ефективно вирішує житлове питання громадян.

"Ми передбачили два формати соціальної оренди в залежності від доходу орендаря. Тобто певний відсоток ринкової вартості платитиме громадянин, а інше буде субсидіювати держава. Незабаром Міністерство розробить детальну методику розрахунку вартості такої оренди. Вона буде середньостровою або довгостроковою. Договори оренди обов‘язково будуть реєструватися. І на таку оренду матимуть право зокрема внутрішньо-переміщені особи", - підкреслила вона.

Згідно з напрацюваннями законопроекту, основним антикорупційним запобіжником у вирішенні житлового питання за допомогою запропонованих державою механізмів буде запуск Єдиної інформаційно-аналітичної житлової системи. З її допомогою все відбуватиметься не в паперовій, а в цифровій площині і без втручання чиновників.

"Громадянин самостійно вноситиме свої дані в систему і вона запропонує йому на вибір декілька варіантів. Він обиратиме, що йому підходить - або соціальна оренда, або службове житло для відповідних категорій населення, або фінансово-кредитні механізми, щоб побудувати житло, або набуття права власності на нього", - пояснила Шуляк.

Вона також додала, що у країнах ЄС досить поширеною є практика, коли громадяни комбінують дві форми житлової підтримки - наприклад, користуються соціальним житлом і паралельно будують власне з залученням державних фінансово-кредитних механізмів.