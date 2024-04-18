Стало известно, какие инструменты решения жилищного вопроса будут в новом законодательстве

По ее словам, речь идет о двух базовых формах - временном жилье и постоянном жилье. К категории временного жилья входит социальная аренда, а также служебное жилье. На него будут иметь право работники бюджетной сферы, военные, правоохранители.

Постоянное жилье - жилье, либо приобретенное по праву собственности, либо построенное с помощью финансово-кредитных механизмов, среди которых льготная ипотека, компенсация части стоимости жилья, финансовый лизинг, создание жилищных кооперативов, отметила Шуляк.

Социальная аренда, по ее словам, является важным пунктом нового жилищного законодательства, поскольку в странах ЕС этот механизм уже многие десятилетия эффективно решает жилищный вопрос граждан.

Мы предусмотрели два формата социальной аренды в зависимости от дохода арендатора. То есть определенный процент рыночной стоимости будет платить гражданин, а остальное будет субсидировать государство. И на такую аренду будут иметь право в частности внутренне перемещенные лица", - подчеркнула она.

Согласно наработкам законопроекта, основным антикоррупционным предохранителем в решении жилищного вопроса посредством предложенных государством механизмов будет запуск Единой информационно-аналитической жилищной системы. С ее помощью все будет происходить не в бумажной, а в цифровой плоскости и без вмешательства чиновников.

"Гражданин будет самостоятельно вносить свои данные в систему и она предложит ему на выбор несколько вариантов. Он будет выбирать, что ему подходит - либо социальная аренда, либо служебное жилье для соответствующих категорий населения, либо финансово-кредитные механизмы, чтобы построить жилье, либо приобретение права собственности на него", - объяснила Шуляк.

Она также добавила, что в странах ЕС достаточно распространена практика, когда граждане комбинируют две формы жилищной поддержки - например, пользуются социальным жильем и параллельно строят собственно с привлечением государственных финансово-кредитных механизмов.