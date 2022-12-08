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Стало відомо, яка російська продукція досі представлена в магазинах Херсона

Фото: стало відомо, яка російська продукція досі представлена в магазинах Херсона (facebook com)
Автор: Юлія Бойко

В херсонських магазинах досі представлені російські товари. Зокрема, на полицях магазинів представлені дріжджі не лише від національного виробника "Львівські", а й російський аналог "Воронежские". При цьому виробництво дріжджів "Воронежские" продовжується попри війну в Україні, що підтверджує зазначена на упаковці дата виробництва.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідне журналістське розслідування.

Зазначається, що на упаковці датою виробництва зазначається 1 травня 2022 року. Відповідно завезений товар у магазини був вже у час окупації Херсону російськими військами.

Сухі дріжджі "Воронежские" та "Саф-Момент" виробляє французька компанія Lesaffre ("ЛеСаффр"). За даними Держприкордонслужби, саме ця продукція була представлена у продуктових наборах мобілізованих російських військових.

Нагадаємо, виробник сухих дріжджів "Саф-Момент" - французька компанія Lesaffre ("ЛеСаффр") - досі має одне працююче підприємство в Україні та чотири заводи в Росії.

Виробник від лютого 2022 року ніяк не коментує війну в Україні та не надає офіційних коментарів на запити журналістів.

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Російська ФедераціяХерсон